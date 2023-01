Cabras

“Voci in netto contrasto con l’atto costitutivo”

Botta e risposta tra la Fondazione Mont’e Prama presieduta da Anthony Muroni e il sindaco di Cabras Andrea Abis. “La Fondazione Mont’e Prama”, commenta il primo cittadino, “è nata il 1 luglio 2021 ed è stata voluta soprattutto dal Comune di Cabras che è il socio fondatore che rappresenta l’autonomia locale. La Fondazione deve operare in piena sintonia con la programmazione del Comune, che è l’ente che ha il compito di gestire il territorio e quindi non può e non deve esserci nessuno scontro tra il Comune e la Fondazione”.

“È accaduto un fatto rilevante”, aggiunge Abis, “il bilancio di previsione 2023, che è stato presentato dalla Fondazione in pochi minuti nel corso della seduta del giorno 19 dicembre 2022, senza l’invio preventivo del documento al CdA, contiene voci in netto contrasto con l’atto costitutivo e che mettono a repentaglio l’equilibrio del bilancio del Comune e del bilancio della stessa Fondazione, con i conseguenti rischi generali per la comunità locale”.

“Conosco bene i meccanismi dei bilanci pubblici”, conclude il sindaco di Cabras, “ho preso parte al Consiglio di Amministrazione dotandomi dei pareri preventivi contabili, finanziari e legali acquisiti per il bilancio di chiusura 2022, anche quest’ultimo da me bocciato, e sono molto preoccupato da questa decisione sbagliata del CdA, contraria agli accordi pattuiti e che deve essere sanata al più presto”.

Lunedì, 16 gennaio 2023

