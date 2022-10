“Bisogna considerare gli interventi chirurgici anche urgenti che vengono rimandati e nella maggior parte dei casi si effettuano i cosiddetti viaggi della speranza verso strutture ospedaliere del nord Italia per avere un a concreta possibilità di guarigione”, continua il segretario regionale Siulp-Cgil. “Questo quadro si inserisce in una crisi economica e sociale grave”.

“L’assenza in tantissime zone della Sardegna del livello minimo di cura, di assistenza e di prevenzione, la cronica carenza di medici generici, di pediatri e delle guardie mediche considerate le caratteristiche geografiche della nostra isola sono ancora più accentuate”, scrive Cosso. “Le liste di attesa per conseguire una visita specialistica o degli esami strumentali sono lunghe e nella maggior parte dei casi costringono i cittadini a rivolgersi alla sanità privata”.

In un comunicato stampa, il segretario generale regionale Alessandro Cosso esprime “estrema vicinanza alle rivendicazioni che verranno poste in essere durante la manifestazione unitaria Cgil–Cisl-Uil del 22 ottobre a Cagliari in merito alle criticità del sistema sanitario in Sardegna”.

Fonte: Link Oristano

