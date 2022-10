Anche le buste paga dei poliziotti, come tante altre famiglie in Italia, stanno risentendo dell’inflazione che ha determinato una perdita del potere di acquisto che si attesta tra il 12 e il 15%. Una profonda crisi economica che ha condizionato gli ultimi due contratti di lavoro. È uno dei temi sui quali si è discusso ieri al Caip di Abbasanta nel corso dell’assemblea generale del Siap, il Sindacato autonomo di polizia.

Nel corso del dibattito, al quale sono intervenuti anche i questori di Oristano e Nuoro, Giuseppe Giardina e Alfonso Polverino e i segretari provinciali del Siap di Nuoro, Gavino Rosa, e Oristano, Antonello Muscente, del sistema pensionistico della polizia e della proposta della previdenza integrata.

“Alcune criticità nei concorsi interni sono state in parte risolte”, ha detto Muscente, “mentre alcune sono in fase di risoluzione con un eventuale scorrimento delle graduatorie degli idonei vincitori di concorso. Abbiamo affrontato il fenomeno dei suicidi tra le forze dell’ordine, improntando la definizione dell’articolo 48 bis, che va a tutelare tutti gli appartenenti che manifestano disagio. Ma chiediamo un ulteriore sforzo da parte dell’amministrazione per avviare a concorso degli psicologi da assumere stabilmente in ambito provinciale”.

Relativamente ai problemi locali sono emerse le criticità per l’annosa carenza di personale, nei vari ruoli, che impattano sul livello organizzativo nell’ambito delle attribuzioni di funzione. “Abbiamo portato inoltre all’attenzione del segretario generale Tiani”, ha commentato Gavino Rosa, “un altro grave problema che riguarda il Nuorese: l’apertura del Centro di permanenza per i rimpatri a Macomer, la cui gestione di tutta l’attività di polizia è esclusivamente assicurata dalla Questura di Nuoro, senza avere nessun apporto da parte di personale di altre questure, come invece avviene in altre province della penisola dove è presente un Cpr”.