Il sassarese Francesco Capula al comando della Compagnia carabinieri di Villacidro

Il neo tenente colonnello Andrea Cassarà destinato alla Compagnia di Lucca

Adesso il ritorno in Sardegna al comando della Compagnia carabinieri di Villacidro in sostituzione del neo tenente colonnello Andrea Cassarà che va a comandare la Compagnia di Lucca e lascia pertanto la Sardegna dopo una carriera quasi interamente nell’isola.

CAGLIARI. Il sassarese Francesco Capula, 46 anni, tenente dei carabinieri prossimo alla promozione a capitano, è il nuovo comandante la Compagnia di Villacidro. Con doppia laurea in Scienze criminologiche conseguita all’università di Bologna e in giurisprudenza a Sassari, è entrato nell’Arma nel 1999 frequentando il corso allievi marescialli. Poi il corso applicativo per ufficiali nel 2010 e il comando alla sezione operativa del reparto territoriale di Olbia e successivamente due plotoni della Compagnia di intervento operativo dell’8° Reggimento Lazio.

Fonte: La Nuova Sardegna

