Tramatza

L’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa: “Lo sport mezzo importante per portare turisti in Sardegna”

Dopo il Mondiale di motocross di Riola Sardo lo spettacolo dei motori torna nell’Oristanese con il Mondiale Supermoto, in programma al kartodromo di Tramatza il 4 e il 5 giugno prossimi.

La Supermoto torna in Sardegna dopo 14 anni di assenza. Il tracciato del Sardinia Circuit racing, lungo 1.600 metri, con i nuovi 400 metri del tratto sterrato, ospiterà terza prova del Mondiale 2022 e Gran Premio della Sardegna.

Il Gp Supermoto, sempre più combattuto, ha preso il via lo scorso 17 aprile in Piemonte, per poi spostarsi in Spagna. Nel circuito di Catalunya ha vinto a sorpresa il velocista della Moto3, il brasiliano Diogo Moreira (Honda), lasciandosi alle spalle il leader della classifica, il tedesco Marc Reiner Schmidt, che arriverà al round oristanese motivatissimo per recuperare il terreno perso.

Il Gp della Sardegna è senza dubbio una delle più attese gare dell’anno per i requisiti dell’inedita pista di Tramatza.

L’evento è stato presentato in Regione dall’assessore al Turismo Giovanni Chessa e dal promotore della manifestazione Danilo Boccadolce di Xiem.

“Siamo orgogliosi di portare nel nostro territorio un evento mondiale con piloti, team e professionisti che provengono da dieci paesi”, dice l’assessore Giovanni Chessa, “questi potranno scoprire la bellezza e l’ospitalità della nostra Sardegna. Siamo fermamente convinti che lo sport è un mezzo importante e indispensabile per aumentare il numero di turisti e mantenere la loro presenza nella nostra isola”.

“Siamo davvero felici di questo importante accordo con l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna che ringraziamo per la fiducia”, dice Danilo Boccadolce, “faremo di tutto per renderlo un grande evento sportivo mediatico. Sarà una manifestazione di successo e lavoreremo per fare sì che il Sardinia Circuit diventi un punto di riferimento per gli eventi motoristici di questa splendida regione”.

Il programma del Gp Sardegna

Sabato 4 giugno

S1GP & S1 Rookie Free Practice ore 10 – 12.20, S1GP & S1 Rookie Time Practice ore 14.30 – 14.55, SUPERPOLE S1GP & S1 ROOKIE ore 15.05 – 15.15, S1GP & S1 Rookie Race one ore 16.40, S1GP & S1 Rookie Race one ore 17.00

Domenica 5 giugno

S1GP & S1 Rookie Warm-up ore 10 – 10.20,

Autograph Sessione ore 12,

S1GP & S1 Rookie Fast Race Start of the Race ore 14,

S1GP&S1 Rookie Super Final Start of the Race 16.