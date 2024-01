Massama

Chiesta la dotazione del taser

Alcuni detenuti hanno aggredito un poliziotto nel carcere oristanese di Massama. Uno di loro, di origine pugliese, ha prima colpito più volte l’agente e poi lo ha spinto in una saletta e lo ha percosso con brutale violenza, ferendolo in modo grave. Lo denuncia Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del sindacato autonomo della polizia penitenziaria.

“Ennesimo grave episodio di violenza in un carcere sardo”, ha scritto in una nota Fais. “Nella Casa circondariale di Oristano si è infatti consumata una brutale aggressione nei confronti di un agente. Esprimiamo grande solidarietà e vicinanza al collega ferito gravemente, ma questa è la goccia che ha fa traboccare il vaso. Basta violenze contro la polizia penitenziaria. Pretendiamo che lo Stato tuteli i suoi servitori”.

Fais evidenzia l’alto numero di detenuti ristretti ad “Alta sicurezza” (circa 140) nel carcere intitolato a Salvatore Soro e la significativa e grave carenza di personale di polizia penitenziaria.

“Una cosa è certa”, ha dichiarato Donato Capece, segretario generale del Sappe, “il sindacato non mollerà di un centimetro e non fermerà le proprie rivendicazioni per garantire ai poliziotti penitenziari di Oristano la massima incolumità fisica in servizio. Per questo chiediamo di essere dotati di taser per fermare le aggressioni dei detenuti violenti. Noi siamo e saremo sempre al fianco dei poliziotti penitenziari di Oristano, della Sardegna e della nazione tutta, che, per i difficili e rischiosi compiti ai quali quotidianamente assolvono, meritano attenzione e rispetto”.