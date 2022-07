Il saluto della nave Vespucci nel Golfo di Cugnana a Olbia - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 02 LUG - Domenica 3 e lunedì 4 luglio il Golfo di Cugnana avrà l'onore di ospitare la nave scuola Amerigo Vespucci. L'evento si inserisce tra le tappe della campagna d'istruzione 2022 degli allievi ufficiali della Marina Militare che partiranno il prossimo 2 luglio da Livorno. La visita del Vespucci, fortemente voluta e richiesta dallo Yacht Club Cala dei Sardi e dalla Città di Olbia, nasce per ripetere la grande festa dello scorso anno in cui il veliero della Marina Militare ha fatto bella mostra di sé nelle acque della Costa Smeralda richiamando l'attenzione dei media oltre che dei tanti residenti e dei turisti in transito.

"Siamo felici che la nostra richiesta allo Stato Maggiore sia stata accolta favorevolmente -afferma il sindaco Settimo Nizzi - I valori della Marina Militare e il simbolo che rappresenta Nave Vespucci sono molto sentiti e fanno parte della nostra cultura. Olbia è infatti sede di manifestazioni marinaresche che si ispirano alla condotta della Marina, anche grazie al fatto che tra la nostra comunità sono presenti marinai che si sono formati a bordo del grande veliero".

"È per noi un grande onore e riconoscimento poter accogliere in rada il veliero più bello del mondo. Il nostro Yacht Club - racconta il presidente Alessandro Balzani - è nato dall'intuizione di Simone Morelli, ufficiale in congedo della Marina Militare ed ex allievo dell'Accademia Navale e di Nave Vespucci, e vuole trasmettere l'amore per la tradizione e la passione per il mare, il rispetto della storia e l'importanza della disciplina, e si ispira ai principi etici e morali della Marina Militare".

L'arrivo del veliero Vespucci, previsto per il tardo pomeriggio di domenica, sarà accolto dalle Autorità istituzionali politiche, militari e religiose, mentre per il lunedì il Cala dei Sardi ha organizzato la "Giornata Primavela" che inizierà con la veleggiata dei giovani atleti dello Yacht Club intorno al veliero della Marina Militare per l'inchino, ovvero il rispettoso saluto del galateo marinaresco. (ANSA).



