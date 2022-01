Accompagnato dalla segretaria particolare e addetta stampa Rosanna Franzinu, il prefetto Stelo si è intrattenuto con i giornalisti di Linkoristano, OristanoNoi e Radio Cuore presenti nella redazione e collegati da remoto. Ha parlato del difficile momento vissuto anche nell’Oristanese per la pandemia di coronavirus e ha avuto parole di elogio per i comuni del territorio provinciale, che in buona parte ha già visitato, evidenziandone le potenzialità, specie nel settore turistico.

Visita del prefetto di Oristano Fabrizio Stelo, questo pomeriggio, nella nostra redazione e in quella di OristanoNoi e Radio Cuore, in occasione della Giornata delle comunicazioni sociali e del patrono dei giornalisti San Francesco di Sales. Il prefetto, anche lui da anni iscritto all’Ordine dei giornalisti, ha voluto portare il suo saluto agli operatori dell’informazione che operano a Oristano. Un gesto di grande sensibilità.

Fonte: Link Oristano

