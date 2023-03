Il saluto del prefetto a Oristano: “Due anni bellissimi, porto con me emozioni che rimarranno”

Oristano

Fabrizio Stelo domani partirà per Teramo, dopo il trasferimento

Era arrivato due anni fa con il sorriso e con lo stesso sorriso ha salutato Oristano. “Ma qualche lacrimuccia è scesa”, ha ammesso il prefetto Fabrizio Stelo, durante la conferenza stampa di commiato, questa mattina.

Da lunedì prederà servizio a Teramo, dove è stato trasferito nei giorni scorsi. Oggi ha incontrato i giornalisti nella sala al piano terra della Prefettura: “La stessa nella quale ci siamo incontrati la prima volta: ho voluto chiudere un cerchio”.

Stelo ha ripercorso i suoi due anni di servizio nell’Oristanese: “Due anni bellissimi”, li ha definiti, ricordando come momento buio i giorni degli incendi del Montiferru: “È stato il weekend più brutto della mia vita e non lo dimenticherà mai”, ha detto Stelo.

Il prefetto porterà con se anche le amicizie nate e coltivate nella provincia di Oristano durante i due anni di servizio: “Sono emozioni ancora vive, che rimarranno”, ha commentato, dando conto con grande orgoglio delle tante attestazioni di stima ricevute, “dalle istituzioni e dalla società civile”.

Fabrizio Stelo ha confermato che ancora non ci sono indicazioni sul sostituto: “Il viceprefetto Giuseppe Rania farà da reggente”.

“Non si conoscono i tempi di Roma, ma non c’è il rischio di abolizione degli uffici”, ha tranquillizzato il prefetto, confermando la carenza di personale, come in generale nelle pubbliche amministrazioni, ma rassicurando sul fatto di aver lasciato un ente in buono stato, anche grazie ai funzionari che lo hanno affiancato.

Restano aperte le questioni legate alla sanità e all’aeroporto, sulle quali Fabrizio Stelo ha lavorato nei due anni di attività a Oristano e per le quali ha fatto sapere che da lontano continuerà a seguire. Insomma, il rapporto tra il prefetto Stelo e la provincia che lo ha accolto per due anni sembra destinato a proseguire. E il saluto di oggi aveva il sapore di un arrivederci.

