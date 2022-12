Santa Giusta

Si cerca di costruire una Rete nazionale. Missione in Lombardia per il presidente Figus e una delegazione di sindaci

La Fondazione Sardegna Isola del Romanico ha mosso un primo passo verso una Rete nazionale del Romanico. Nei giorni scorsi, nella sala della Provincia di Bergamo, è stato firmato un accordo di cooperazione interregionale con la Fondazione Lemine di Almenno. Il presidente della Fondazione sarda, Antonello Figus, e quello della Fondazione bergamasca, Giambattista Brioschi, prima di procedere alla firma hanno sottolineato l’importanza strategica dell’accordo tra due enti che hanno per mandato statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione del grande patrimonio rappresentato dal Romanico, in Sardegna e in Lombardia.

“È il primo passo verso la realizzazione di una Rete di comuni e regioni in ambito nazionale che abbia come tematica il patrimonio culturale italiano, interpretato in chiave turistica ed economica”, hanno sottolineato all’unisono i due presidenti, già pronti a condividere progetti di promozione e valorizzazione e aprirsi verso altre regioni italiane. Con uno sguardo all’Europa: va in questa direzione il coinvolgimento di un’associazione tedesca che si occupa di valorizzazione del patrimonio culturale, che ha sede in Baden Wurttemberg e collabora da tempo con l’area bergamasca.

Numerosi i sindaci sardi presenti a Bergamo, in rappresentanza degli 87 comuni soci della Fondazione isolana, tra i quali la presidente del Consiglio delle Autonomie locali, Paola Secci (sindaca di Sestu). Insieme ai loro colleghi della provincia di Bergamo hanno condiviso l’appuntamento, confermando l’interesse per quanto previsto dell’accordo.

Le due Fondazioni sono già impegnate da tempo per dare vita ad un GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale), importante strumento in grado di utilizzare fondi comunitari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni. L’iniziativa coinvolge anche l’associazione tedesca del Baden Wurttemberg.

A suggellare l’accordo non sono mancati i prodotti enogastronomici del territorio, offerti dalla Fondazione Lemine alla delegazione sarda, per brindare al successo della nuova iniziativa.