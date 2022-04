Il rock di Gianna Nannini sbarca ad Alghero il 24 agosto - Sardegna

(ANSA) - ALGHERO, 22 APR - Ancora un grande nome, dopo Litfiba e Subsonica, per gli appuntamenti dell'estate algherese.

Il 24 agosto l'anfiteatro Maria Pia si esibirà ospiterà il concerto di Gianna Nannini. L'artista toscana si esibirà ad Alghero grazie all'organizzazione di Insula Events, al supporto della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, alla collaborazione attivata e ribadita con Sardegna Concerti e Friends and Partners.

La data del 24 agosto si aggiunge quindi a un altro grande appuntamento annunciato nei giorni da Insula Events, ovvero la tappa isolana del tour d'addio dei Litfiba, che saliranno sul palco dell'anfiteatro Maria Pia, sempre ad Alghero, il 13 agosto. Il 26 agosto, la città catalana ospiterà anche "Atmosferico 2022" la tappa sarda del tour dei Subsonica che quest'anno celebrano il venticinquesimo anno dall'uscita del loro "Microchip Emozionale".

I biglietti per il concerto di Gianna Nannini saranno disponibili sui circuiti BoxOffice Sardegna, Sardegna Ticket e Ticket One. (ANSA).



