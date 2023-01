Il ritorno di Ranieri a Cagliari: “In campo voglio guerrieri, proveremo a prendere le 2 prime in classifica”

“Proveremo a prendere le due lepri prime in classifica”. Così Claudio Ranieri alla conferenza stampa di presentazione alla Unipol Domus. Il mister chiederà ai propri giocatori un atteggiamento da “guerrieri” per cercare di raddrizzare la stagione e conquistare la serie A per recuperare il rapporto coi tifosi

“La classifica è veritiera è quella che ti dice il valore, abbiamo due lepri là davanti, io proverò a prenderle, stanno lontane, ma io come obiettivo me lo dare. Non posso guardare dietro. Se non ho l’ambizione non centro l’obiettivo. Dobbiamo dare il massimo in allenamento. Dentro di me c’era un maremoto – ha spiegato il tecnico – mi son detto: ho un sogno dentro di me, ero un ragazzino quando arrivai a Cagliari e ho portato dentro di me il Cagliari tutta la mia carriera nei momenti più bui.

I miei ricordi mi mettevano paura: perché andare a rischiare di sporcarli? Ma mi sono detto: perché essere egoista? Il figlio di Riva mi scriveva: anche papà è entrato da presidente onorario, ma nessuno si dimentica di quel che ha fatto”.