I festeggiamenti hanno avuto inizio sabato alle 18, con la celebrazione della messa vespertina, seguita dalla consueta processione per le vie del paese, fino ad arrivare al simulacro dedicato al Santo nella località di Is Codinas, parco comunale distante circa 5 chilometri dal paese.

La statua di Sant'Isidoro di San Nicolò d'Arcidano

Ad accompagnare Sant’Isidoro, trasportato su un carro antico trainato da un giogo di buoi, oltre ai fedeli, i cavalieri arcidanesi e dei paesi limitrofi in costume tipico, le confraternite del S.S. Rosario e S.S. Crocifisso che hanno garantito la preghiera durante la processione, il gruppo folkloristico locale e altri provenienti da diversi paesi, infine i trattori decorati a festa, tra i quali spiccavano due mini trattori a pedali, guidati da due piccoli bambini in costume tradizionale.

I cavalieri sfilano alla festa

I festeggiamenti sono proseguiti domenica, con la celebrazione della santa messa solenne a Is Codinas poi, nel pomeriggio, è avvenuto il rientro del santo nella parrocchia di San Nicolò d’Arcidano, trasportato sul carro a buoi e accompagnato dai fedeli, dalle confraternite, dagli strumenti della tradizione popolare sarda, dai gruppi folk, dai fucilieri, dai cavalieri e dai trattori abbelliti per la processione fino alla chiesa.

L'arrivo della processione in serata a San Nicolò d'Arcidano

Il sindaco di San Nicolò d'Arcidano Davide Fanari

Fonte: Link Oristano

