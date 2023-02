Il ritorno de “Su Marrulleri”: carri e maschere da tutta l’isola per il carnevale di Marrubiu ancora più grande

“Marrubiu è pronta a ripartire con il suo grande evento “Su Marrulleri”, ha commentato il sindaco Luca Corrias, presentando stamane la rassegna. “Si tratta di uno dei carnevali allegorici più rilevanti del panorama regionale che il Comune di Marrubiu organizza in collaborazione con l’Associazione Su Marrulleri e la Pro Loco, con il supporto delle attività commerciali e artigianali del territorio e con protagonista l’estro dei maestri della cartapesta locali. Migliaia e migliaia di maschere, figuranti e pubblico sfileranno per le vie del paese in sicurezza grazie ad un piano da tempo elaborato che vede l’impegno di tanti professionisti con la collaborazione delle compagnie barracellari di tutta l’isola”.

“Da mesi l’Amministrazione comunale con il supporto di tutti gli uffici, dell’ associazione Su Marrulleri e dei volontari, che ringrazio, sta lavorando per preparare una grande edizione. Migliaia di persone aspettano su Marrulleri e su Marrulleri aspetta migliaia di persone per il nostro raduno interprovinciale”, ha aggiunto il vicesindaco Paolo Soru. “È una grande edizione che richiede una grande macchina organizzativa la quale conta più di 200 persone impegnate nella sicurezza nel coordinamento e nella gestione dell’evento. Ma non si può negare che il centro della manifestazione siano i carri. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i Gruppi che da tantissimi anni contribuiscono a far crescere questo evento, riuscendo a ogni edizione a sorprenderci con qualche bella novità”.

”Abbiamo messo a frutto tutta l’esperienza delle precedenti commissioni provinciali di pubblico spettacolo cui ho partecipato quale presidente dell’associazione Su Marrulleri per garantire che la manifestazione vada per il meglio. Sono felice di sapere quanto i gruppi e i carristi degli altri paesi attendano la nostra sfilata e vogliano rinnovare l’appuntamento con Su Marrulleri, una festa inimitabile”, ha continuato il consigliere con delega alla sicurezza della manifestazione Mattia Tuveri.

Una manifestazione sempre più iconica e amata dunque quella di Marrubiu, che per questa 43 esima edizione ha messo in moto una macchina organizzativa sempre più collaudata.

Ma la festa non si ferma qui. “Spettacolo e divertimento garantiti con dj set in piazza Amsicora a cura dei dj di Radiolina e presentazione dei carri nella piazza della stazione, che ospiterà anche due tribune. Su Marrulleri si chiuderà con le premiazioni in piazza Amsicora, grazie ad una giuria che quest’anno avrà esperti in coreografie di ballo, ex carristi e protagonisti della manifestazione, e le autorità presenti”, ha spiegato l’assessore allo spettacolo Marco Ciccu. E per salutare Su Marrulleri e dargli un degno arrividerci fino all’edizione del 2024, una serata nella discoteca Why Not a partire dalle 23.

Programma. Partenza prevista della sfilata dei carri allegorici, domenica prossima 26 febbraio, alle ore 16, da via dei Martiri, per poi proseguire nelle vie Napoli, Oristano e Tirso, con punto di arrivo in via Piave.

“L’Associazione è pronta ad accogliere tutti i gruppi dei carristi, veri protagonisti della manifestazione con le loro opere d’arte. Saranno venti i carri e gruppi mascherati che sfileranno per le vie di Marrubiu”, ha concluso il presidente dell’associazione Su Marrulleri Marco D’Alessandro. “Siamo pronti ad accogliere gioiosamente figuranti, spettatori e famiglie. La novità per quest’anno è MarrulleriLand uno spazio nel canale coperto dedicato alle famiglie con punti ristoro e intrattenimento per bambini”.

Mappa e informazioni utili. Due i parcheggi predisposti per accogliere le migliaia di visitatori attesi: uno nella zona sportiva di via Marche in direzione Cagliari/Oristano, mentre il secondo nei posteggi della discoteca Why Not in via Napoli, in direzione Terralba.

Ci sarà anche il Bebè Point, con spazi completamente attrezzati per i piccoli visitatori e i loro genitori. Si aggiungono postazioni riservate ai diversamente abili. Per un divertimento all’insegna della sicurezza anche un presidio medico situato nella zona del varco di via Gramsci.

Tutti i punti d’interesse sono disponibili nella mappa qui sotto (scaricabile da questo link ) e sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento Carnevale Su Marrulleri.