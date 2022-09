Non poteva mancare il risvolto gossipparo ai funerali di Elisabetta II. Giusto il tempo di seppellire la regina ed ecco che i riflettori tornano sui due ribelli della famiglia. Secondo un insistente tam tam in arrivo proprio dal Regno Unito Maghan, esclusa dagli incontri privati ufficiali della famiglia reale, ha scritto al suocero una lettera per chiedergli di incontrarsi, seppellire l’ascia di guerra e fare pace. Il nuovo re non è sembrato finora benevolo e comprensivo nei confronti dei due, tanto da annunciare che ai loro figli Archie, 3 anni, e Lilibet Diana, 1 anno, sarà tolto il titolo di altezza reale. La duchessa ex attrice, forse spaventata da questa ipotesi, ha quindi fatto un appello a Carlo tendendo un ramoscello di ulivo.

Potrebbe però essere troppo tardi: l’attacco ad alzo zero alla famiglia reale fatto da Meghan in tv è indimenticabile, con le accuse di razzismo in cima alla lista. Ma tant’è: la coraggiosa ex attrice avrebbe inviato una lettera formale per chiedere una conversazione privata con il re. A tu per tu, senza il principe Harry presente. Cosa alquanto inconsueta perché ogni incontro “al vertice” della famiglia reale organizzato per discutere dei progetti di vita dei duchi di Sussex è stato in precedenza organizzato tra Carlo, Harry e William, con o senza regina, ma con Meghan sempre esclusa.

Ora invece è la duchessa del Sussex a voler mettere in chiaro le cose faccia a faccia con re Carlo.

Una scelta coraggiosa e decisamente fuori dal protocollo. Carlo risponderà?

