Il ristoratore di Cagliari a Rete4: “Costi raddoppiati, ormai l’olio di girasole vale quanto il petrolio”

La bolletta del gas da infarto, passata da mille a quasi tremila euro, l’ha mostrata in anteprima su Casteddu Online, Claudio Mura, ristoratore di Cagliari, e ieri anche in diretta nazionale a Dritto e Rovescio, il programma condotto dal giornalista Paolo Del Debbio su Rete 4. “Hanno letto l’articolo di Casteddu Online e mi hanno voluto ospite in trasmissione”, spiega, alla nostra redazione, il ristoratore. In una puntata dove si è parlato dei temi principali, dalla guerra in Ucraina alle tasse, Mura ha avuto l’occasione di rimarcare tutte le difficoltà che sta vivendo: “Se uno non vede questa bolletta non ci crede. Ditemi voi come devo fare? Il bimestre da 2885 euro è stato quello di gennaio e febbraio, un periodo dove il lavoro, da noi, è pochissimo. Immaginiamo che costi avremo quando arriverà l’estate e ci sarà tanto lavoro, come possono andare avanti le aziende se sono triplicati i costi delle materie prime?”, chiede, sconsolato, Mura. Del Debbio gli ha chiesto cosa intende fare: “Bella domanda”, replica Mura. “Qualcosina bisognerà rivederla, dovrò aumentare qualche prezzo. Prima, una friggitrice la riempivo di olio di girasole con due soldi, adesso quello stesso olio vale come il petrolio”. E i conti non tornano più. “Siamo in otto, nel ristorante, a lavorare. C’è il rischio che, se tutto dovesse ancora aumentare, rischiamo di restare tutti a casa”.