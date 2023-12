Il riscatto di Manolo, dal container con blatte a una calda stanza a Cagliari: "Ora cercherò un lavoro"

Un cuscino morbido, coperte e una doccia dalla quale fuoriesce acqua calda. La normalità per tantissime persone, un vero e proprio miracolo per Manolo Porcu, il quarantaduenne di Cagliari che, dopo tre mesi passati in un container gelato e pieno di blatte e topi nelle campagne di Baratili San Pietro, può iniziare una nuova vita: “Ringrazio l’amico Roberto Carrus e la Caritas, ora ho un posto sicuro nel dormitorio di viale Sant’Ignazio e non posso lamentarmi. Mi sono fatto forza, raccontando in modo chiaro anche agli assistenti sociali la mia situazione, e sono stato aiutato”. Un’esistenza normale, sconvolta all’improvviso da una serie di sfortunati eventi, come la perdita del lavoro e del tetto nel rione di Is Mirrionis.

“Ora, però, tutto cambia e sono molto felice. Già da oggi cercherò un lavoro per sostenermi. Ho sempre fatto il badante, so prendermi cura di anziani e malati, somministrare medicinali e aiutarli in tutte le varie faccende, non solo quelle domestiche. Chiunque sia interessato mi chiami al numero +393409510739”.