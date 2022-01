Il ricordo di Katia: “Io, sarda sopravvissuta al naufragio della Costa Concordia perché ho disobbedito”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

È una delle sopravvissute alla tragedia della Costa Concordia avvenuta dieci anni fa, il 13 gennaio 2012, al largo dell’Isola del Giglio. Katia Corda, attrice 51enne di Elmas, è comunque una delle vittime, da un punto di vista “psicologico”, del maledetto “inchino” fatto dal comandante Francesco Schettino. Un viaggio di piacere, “stavo accompagnando una mia amica parrucchiera, Gianna Melis, a un concorso dedicato al suo settore proprio a bordo della Costa”, che si trasforma in un incubo. Alla fine i morti saranno 32, e Schettino sarà poi condannato, tre anni più tardi, a sedici anni di carcere. “Ero insieme alla mia amica al ristorante, avevamo fatto in tempo ad ordinare solo il primo al cameriere quando, alle 21:35 circa, abbiamo sentito un fortissimo rumore”. Era quello dell’impatto della nave contro una delle rocce al largo dell’isola. Scoppia il panico: “La luce è mancata per dieci secondi, tutti siamo corsi verso i ponti. Ho disubbidito ad una donna dell’equipaggio che mi aveva ordinato, in modo assurdo, di andare verso uno dei punti di raccolta, ecco perchè penso di essermi salvata”. L’ordine di abbandonare la nave scatterà solo due ore dopo, ci sarà spazio anche per il famosissimo “Salga a bordo, c****”, urlato al telefono dal comandante della Capitaneria di porto di Livorno Gregorio De Falco allo stesso Schettino: “Nella ressa sono stata spinta contro una ringhiera, riportando seri danni alla schiena che sono riuscita a curare, solo in parte, con anni di fisioterapia. Solo dopo mezzanotte sono riuscita a salire su una delle scialuppe”, ricorda la Corda, in una notte gelida e di terrore, tra volti rigati dalle lacrime e occhi in preda alla disperazione. “Ci hanno portato in una chiesa dell’isolotto e lì abbiamo alloggiato”.Tutti vicini, tutti uniti, tutti terrorizzati: “Da quel giorno non ho più messo piede su una nave, ho paura di entrare anche in una semplice cabina di un’imbarcazione”. Più che comprensibile, visto ciò che ha vissuto dieci anni fa. E un segno, tangibile, dei danni “psicologici” conseguenti al naufragio. Oggi Katia Corda sta meglio, “a parte alcuni dolori alla schiena, non so se passeranno”. Ha visto ciò che la giustizia italiana ha riservato a Schettino, non commenta la condanna ma, immaginando di avere il comandante “del tragico inchino” davanti, gli fa una domanda: “Come mai non ha dato l’ordine di evacuare nei primi momenti, quando dalle sale macchine l’avevano già avvisato che cinque paratie erano già completamente allagate? Ha continuato a non dare l’ordine di evacuare, se l’avesse dato prima di saremmo salvati tutti”.