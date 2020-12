Come ha spiegato Sergio Pili, direttore dell’Ospedale San Martino, nel reparto Medicina di Oristano, riservato ai pazienti affetti da covid dal 5 dicembre scorso in seguito all’ondata di contagi tra pazienti e personale, “sono ricoverate al momento circa 15 persone, la metà delle quali saranno dimesse e ritorneranno a casa nelle prossime ore, mentre alcune di loro saranno trasferite in uno degli ospedali Covid di Cagliari e le restanti saranno ospitate nella RSA di imminente apertura a Macomer”.

A Oristano si lavora per la riapertura ai pazienti non covid del reparto Medicina dell’ospedale San Martino. Potrebbe avvenire nei prossimi giorni e sarebbe davvero un bel regalo di Natale. Soprattutto sarebbe in largo anticipo, rispetto ai sessanta giorni di attesa annunciati in un primo momento e legati alla conclusione dei lavori da eseguire all’ospedale di Bosa.

Il reparto Medicina dell’ospedale di Oristano riapre prima di Natale? Nuovamente in difficoltà il Pronto Soccorso. A Oristano una nuova macchina per l’esame dei tamponi rapidi

I locali del reparto Medicina di Oristano saranno quindi sanificati prima di rendere disponibili i circa 60 posti letto delle due sezioni. Sempre se nel frattempo si riuscirà a disporre del personale necessario, dimezzato nelle scorse settimane dal dilagare dei contagi tra medici e infermieri.

Una corsa contro il tempo, quindi, quella ingaggiata dalla direzione dell’ospedale San Martino, alle prese in questi giorni anche con l’ennesima emergenza del Pronto Soccorso. Aperto ai pazienti non Covid dopo oltre 50 giorni di chiusura, il presidio è nuovamente in affanno, per la difficoltà a trovare un posto letto ai pazienti da destinare al reparto medicina, costretti così a stazionare per qualche giorno negli ambulatori e nei corridoi, in attesa di una più idonea sistemazione. Un’attesa su cui pesano anche i lunghi tempi richiesti dall’analisi dei tamponi, senza il cui esito non è possibile programmare alcun trasferimento.

Un problema, questo, che si pensa di superare con la istallazione, in corso in questi giorni nel laboratorio analisi, di una nuova apparecchiatura in grado di esaminare una batteria di 11 tamponi rapidi in poco più di un’ora.

Da ricordare che il reparto medicina dell’ospedale di Bosa, convertito temporaneamente venerdì scorso da Covid a non covid, ha raggiunto in pochi giorni il massimo della capienza dei suoi 30 posti letto, metà dei quali però riservati a “zona grigia” e problematico risulta anche ottenere ospitalità negli altri ospedali non Covid della regione, già tutti saturi.

Di certo la sistemazione dei pazienti con patologie internistiche è complicata anche dalla chiusura del reparto medicina dell’ospedale di San Gavino, a causa di contagi tra il personale. Su San Gavino gravita gran parte dell’utenza di quella zona, a cui bisognerà ora far fronte in parte anche a Oristano.

Con la riattivazione del reparto medicina di Oristano ritorneranno quindi Covid Free il San Martino di Oristano e il Mastino di Bosa. Mentre l’ospedale Delogu di Ghilarza resterà riservato ai pazienti affetti da Covid, purché però con richiesta di cure “ a bassa e media intensità”, cioè in condizioni non gravi.

Nel frattempo dovranno essere avviati all’ospedale di Bosa i lavori di adeguamento della rete di distribuzione dei gas medicali, in modo da poter attivare in quel presidio i 30 posti letto Covid previsti dal piano della Regione.

Lunedì, 21 dicembre 2020

L'articolo Il reparto Medicina dell’ospedale di Oristano riapre prima di Natale? sembra essere il primo su LinkOristano.it.