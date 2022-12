Risale al 2013 il primo disco live, mentre nel 2017 è stato inciso un secondo cd. Nel corso degli anni il Quintetto Sardò ha preso parte a diversi concerti organizzati per fini umanitari, assieme all’associazione Emergency e al Rotary, ed ha inoltre collaborato con artisti di fama nazionale come gli attori Gianmarco Tognazzi e Simona Cavallari e il gruppo delle crossover Appassionante.

Dopo aver debuttato nel 2013 nell’ambito della rassegna estiva “Un’Isola di musica” del Teatro Lirico di Cagliari, ha tenuto concerti in tutta la Sardegna, al Parco della Musica di Cagliari e in varie rassegne cameristiche, tra le quali “Mercoledì a Palazzo Regio”, promossa dalla Provincia di Cagliari.

Cinque musicisti per una serata tra le note degli strumenti ad arco del “Quintetto Sardò” , che domani – domenica 18 dicembre – eseguirà musiche natalizie al Centro socio culturale di Villaurbana, in via Montegranatico. Con il primo violino Luca Soru, Mario Pani al secondo violino, Martino Piroddi alla viola, il violoncello di Oscar Piastrelloni e Andrea Piras con il suo contrabbasso, il Concerto di Natale avrà inizio alle 17. Organizza il Comune di Villaurbana, in collaborazione con la Scuola civica di musica “Alessandra Saba”.

La locandina dell'evento

