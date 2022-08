Simaxis

Proposto un repertorio di brani classici, jazz e pop. Evento gratuito

Nuovo appuntamento musicale a Simaxis, sabato prossimo – 27 agosto – alle 21 in piazza San Simaco, con il concerto del Quintetto Sardò, che presenterà al pubblico un ricco repertorio, spaziando dalla musica classica a quella del grande compositore Ennio Morricone. L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Simaxis, sarà gratuito.

Il Quintetto Sardò, formato da Luca Soru (1° violino), Mario Pani (2° violino), Martino Piroddi (viola), Vladimiro Atzeni (violoncello), Andrea Piras (contrabbasso), nasce dall’idea di alcuni tra i migliori componenti dell’organico orchestrale del Teatro Lirico di Cagliari, di dar vita a un gruppo classico ma estremamente versatile, in grado di armonizzare generi musicali differenti.

Virtuosismo, precisione tecnica e ricercatezza interpretativa sono gli elementi caratterizzanti delle loro performance, con omaggi ad autori classici come Mozart, Schubert, Brahms, Debussy, alla musica di ispirazione argentina di Piazzolla e Gardel, passando per accattivanti trascrizioni del più noto repertorio jazz e pop, mirate al coinvolgimento di un ampio pubblico quale espressione dei più svariati gusti musicali.

Il Quintetto ha debuttato nell’estate 2013, riscuotendo un grande successo nell’ambito della tradizionale rassegna estiva “Un’Isola di musica” del Teatro Lirico di Cagliari. Ha tenuto concerti in tutta la Sardegna, al Parco della Musica di Cagliari e in varie rassegne cameristiche, tra le quali “Mercoledì a Palazzo Regio”, promossa dalla Provincia di Cagliari. Ha preso parte a diversi concerti organizzati per fini umanitari assieme all’associazione Emergency e al Rotary distretto 2080, riscontrando sempre un elevato gradimento da parte del pubblico, e ha collaborato con artisti di fama nazionale come gli attori Gianmarco Tognazzi, Simona Cavallari e il gruppo delle crossover Appassionante. Ha inciso il suo primo disco live nel 2013 e il secondo cd nel 2017, entrambi sponsorizzati dall’azienda Secauto.

Con questo appuntamento, il Comune di Simaxis ha voluto rimarcare l’importanza sociale, educativa, emotiva e ricreativa della musica, confermando nell’occasione la stretta collaborazione con la Scuola civica di musica “Alessandra Saba” di Marrubiu, diretta dal contrabbassista del Quintetto Andrea Piras, una scuola che da anni forma giovani musicisti simaxesi.

«La nostra politica è quella di avvicinare la comunità alla musica promuovendo eventi accessibili a tutti ma soprattutto innescando tra bambini e ragazzi la scintilla della passione per l’arte. L’evento si terrà nella piazza principale del paese, già luogo frequentato la sera, in modo da coinvolgere anche i passanti e far risuonare le melodie in tutto il centro storico», commenta l’assessora alla Cultura Chiara Atzori.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione Pro loco di Simaxis e la Regione.

Lunedì, 22 agosto 2022