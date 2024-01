“Il punto del gol”, da oggi tutto il calcio raccontato su Radio Casteddu dal giovane opinionista Michele Fiore. Si partirà dal Cagliari per parlare di tutto il campionato e di tutti i campionati: il calcio visto da un ragazzo di 18 anni, il bravissimo Michele Fiore di Orosei, che ha vissuto nella penisola ed è tornato in Sardegna dove sta coronando il suo sogno di iniziare la carriera giornalistica con grande talento.

Raramente capita di trovare giovanissimi così appassionati della radio e del giornalismo: Michele Fiore già partecipa alle trasmissioni sportive di Radio Casteddu e da oggi comincia il suo programma, dedicato al mondo del calcio con le sue mille facce. In onda alle 8,50, alle 13,50 e alle 17,50 dal lunedì al venerdì potrete ascoltare le sue analisi e tutte le notizie più importanti anche di mercato, le anticipazioni, i commenti a caldo, le impressioni sulle partite appena disputate. Radio Casteddu come sempre la potete ascoltare in streaming su www.castedduonline.it, oppure in tutte le autoradio al canale 12D del Dab, oppure scaricando la App di Radio Casteddu per Iphone e Android. In bocca al lupo a Michele e buon ascolto a tutti voi!