Il Pronto soccorso rischia di bloccarsi di nuovo: casi covid in aumento

Da ricordare che, contrariamente a quanto previsto nel piano di adeguamento della rete ospedaliera della Regione, in questo momento sia i presidi di Bosa che quello di Oristano non dispongono di posti letto e reparti dedicati a pazienti Covid. Il reparto Covid di Ghilarza, invece, non ha la necessaria rete medicale, quindi non può erogare cure di alta intensità. Con il nuovo e preoccupante picco dei contagi che stanno investendo l’intera regione, potrebbe essere invece necessario predisporre il San Martino all’arrivo di numerosi pazienti affetti da Covid, con l’attivazione di un reparto con posti letto dedicati e l’impiego di parte dei pochi medici ora disponibili.

La situazione, quindi, appare ad alto rischio, con i pochi medici in servizio che faticano a coprire i turni delle 24 ore e per di più costretti a dividersi tra area “pulita” e “sporca”.

Lo spazio dedicato ai positivi, nel Pronto soccorso dispone però di appena 4 posti letto. Basterebbe così l’arrivo di altri tre pazienti con contagio da Covid per comportare la chiusura del servizio, come accaduto nei mesi di ottobre e novembre scorsi.

Tra loro anche due persone affette da Covid, arrivate con un’ambulanza del 118 e trattenute nell’area dedicata all’osservazione breve, in attesa di una sistemazione in uno degli ospedali Covid dell’isola.

