Il progetto Fest’e Mari riscopre un secolo di storia sulle celebrazioni a Marceddì

“Abbiamo raccolto un migliaio di foto, di cui 580 già pubblicate”, ha continuato Ortu. “Siamo comunque alla ricerca di altri materiali: non solo foto, ma anche testimonianze, per poter realizzare delle videointerviste e un vero e proprio documentario. Vorremmo riuscire a parlare con le persone che hanno hanno fatto la storia di questa festa, ma spesso alcuni sono riluttanti a raccontare davanti a una telecamera”.

Ideato da Riccardo Ortu insieme a Simone Siddi, con il contributo di Michele Ariu, “Fest’e mari” ha ormai preso il largo. “Si tratta di un vero e proprio archivio web gratuito, grazie al quale la popolazione potrà rivivere la storia della festa in onore della Madonna di Bonaria a Marceddì, che proprio quest’anno raggiungerà il traguardo del centenario”, ha spiegato Riccardo Ortu. “Oltre al sito web abbiamo una pagina Facebook e un canale Youtube”.

Un archivio sul web per ricordare l’omaggio dei terralbesi alla Vergine di Bonaria

Dietro al progetto la volontà delle nuove generazioni di far tornare all’antico splendore la celebrazione. “La festa ebbe origine nel 1924, ma negli anni abbiamo tutti assistito a un progressivo decadimento, quasi come se la comunità fosse meno interessata alla ricorrenza. Prima per esempio era tutto più in grande, anche solo pensando al numero degli espositori e agli eventi collaterali”, ha commentato Ortu. “Quindi speriamo che facendo rivivere le edizioni passate attraverso foto e video, i terralbesi continuino a coltivare il loro amore per la Madonna di Bonaria a Marceddì”.

Affonda le sue radici proprio all’inizio del secolo corso il tradizionale appuntamento a Marceddì. Dopo la proclamazione della Madonna di Bonaria a patrona massima della Sardegna nel 1907, anche a Terralba venne presa la decisione di consacrare un simulacro in suo onore.

Nell’agosto del 1924 un gruppo di devoti terralbesi si riunì in casa del pescatore Salvatore Serra, prendendo la decisione di dedicare una celebrazione annuale alla patrona. Si dovrà aspettare però fino al 1955 per la tradizionale processione in barca, ideata dal comitato organizzativo dell’epoca.

Si arriva dunque alla tradizione attuale, con la messa in agosto a Terralba e la processione che accompagna la statua della Madonna fino a Marceddì, per il tradizionale corteo in barca nella laguna.