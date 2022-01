Santu Lussurgiu

Tra Montiferru, Alto Campidano e Planargia 27 interventi su istruzione, infrastrutture, trasporti e mobilità



Procede senza sosta l’iter per la realizzazione dei 27 interventi riuniti nel progetto di sviluppo territoriale denominato “La sapienza del villaggio”, che deve creare tra Montiferru, Alto Campidano e Planargia un sistema territoriale sostenibile e integrato, a struttura policentrica e capace di sfruttare la marginalità come valore.

L’aggiornamento arriva da Diego Loi, presidente dell’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano. Il progetto è partito ad agosto del 2019, con uno stanziamento iniziale di 14,5 milioni di euro tra risorse comunitarie, nazionali, regionali e della Conferenza Episcopale Italiana. Ora bisogna trovare nuove risorse per consolidare i risultati.

Per 6 interventi si è conclusa la fase di progettazione ed è in corso la fase di realizzazione, per altri due è quasi completa la progettazione esecutiva. Per 3 interventi è stata ultimata la progettazione definitiva, mentre per altri 6 interventi tale fase si sta aprendo. Sono 6 anche gli interventi per i quali è quasi conclusa la fase di progettazione preliminare. Per i 4 progetti in fase più avanzata, la progettazione è completa e si sta preparando l’affidamento dei lavori.

Un Ufficio di Piano garantisce il coordinamento e l’efficace gestione dei 27 interventi tramite il personale interno, unitamente a professionisti esterni incaricati del coordinamento generale e della gestione amministrativo-finanziaria. Il progetto che si articola in sette macro-azioni, che porteranno importanti investimenti su scuola e capitale umano, infrastrutture, trasporti e mobilità.

Le amministrazioni, coordinate dall’Unione del Montiferru e Alto Campidano, soggetto attuatore del progetto, stanno inoltre dando seguito all’avviso pubblicato dal Centro Regionale di Programmazione su manifestazioni di interesse per l’ottimizzazione dei percorsi di programmazione territoriale approvati.

Nell’ambito sempre del progetto “La sapienza del villaggio” a breve verrà inoltre formalizzata alla Regione la proposta progettuale per massimizzare le ricadute in termini economici e sociali degli interventi in corso di realizzazione, favorendo un ulteriore sviluppo della strategia: una serie di interventi che richiederanno un investimenti aggiuntivi stimati in circa 9 milioni di euro.

“Il percorso virtuoso che le Unioni dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano e della Planargia e Montiferru occidentale hanno intrapreso nel corso degli ultimi 24 mesi attraverso l’implementazione del “PST – PT CRP 33” può dunque avere un’ulteriore spinta”, dice il presidente Diego Loi. “Il pieno completamento delle azioni avviate avrebbe ricadute importanti in termini di sviluppo e piena valorizzazione delle potenzialità del territorio”.

Venerdì, 7 gennaio 2022

