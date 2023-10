Il progetto del nuovo Gal della pesca fa tappa a San Vero Milis e Terralba

Oristano

Due importanti appuntamenti per operatori del settore e più in generale dell’agroalimentare

Prosegue il percorso di progettazione partecipata finalizzato a costruire la strategia di sviluppo locale delle aree costiere: da Cuglieri a Posada passando per il Sinis e l’Oristanese, gli incontri proposti dal Gal Sinis daranno numerosi spunti di riflessione sulle opportunità dei territori.

A seguito del bando della Regione Sardegna relativo al FEAMPA 2023 – 2027, il Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura, dopo gli incontri tenutisi a Tortolì, Sant’Antioco e Cabras il percorso di progettazione partecipata finalizzato a scrivere la strategia di sviluppo per il nuovo Gal della pesca che unirà tre Flag (Sardegna Sud Occidentale, Sardegna Orientale e Pescando Sardegna Centro Occidentale) in un unico grande soggetto continua con altre due date nell’oristanese.

I prossimi appuntamenti sono programmati secondo questo calendario: oggi – 2 ottobre – sarà la volta di San Vero Milis con un workshop ospitato dalla sede del Consiglio comunale di via San Michele 13; mentre domani ci si sposterà nella sede del Consiglio comunale di Terralba, in via Baccelli 1, alle 18.

Per l’occasione verranno illustrati anche i contenuti degli avvisi relativi al FSE+ riguardante la formazione professionale, e del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia relativo allo sviluppo rurale, insieme al Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 che insieme al FEAMPA 2023 – 2027, finanzieranno i GAL e i FLAG per i prossimi sette anni.

Gli incontri sono rivolti agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura, della cultura, del turismo e delle filiere agroalimentari, amministratori locali, organizzazioni di settore, cittadini e – in generale – tutti coloro che sono interessati sono invitati a partecipare al fine di definire una Strategia di sviluppo locale (SSL) e un Piano d’azione (PDA) realmente condivisi ed efficaci.