La figura del primo Regio Provveditore agli studi di Cagliari sarà al centro di un incontro promosso dalla biblioteca comunale “Don Peppino Murtas” di Paulilatino, che aderisce al Bibliopride 2021 e propone una serie di appuntamenti dedicati alla comunità.

L’edizione di quest’anno della rassegna “Le biblioteche per l’agenda 2030” prevede 17 temi, tra i quali la sostenibilità ambientale, che sarà sviluppato in collaborazione con le scuole dell’infanzia del paese.

L’evento è a numero chiuso, nel rispetto delle norme anti-covid. Per le prenotazioni è necessario inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamare in biblioteca al numero 0785 55383 durante gli orari di apertura.

Fonte: Link Oristano

