(ANSA) - SILIGO, 01 SET - Il Premio Maria Carta celebra la sua ventesima edizione assegnando l'ambito riconscimento al Grazia Di Michele, l'artista che ha caratterizzato la canzone d'autore italiana con un'impronta personale e tematiche inedite e di impegno civile. La manifestazione, promossa dalla Fondazione intitolata alla grande cantautrice scomparsa nel 1994 e inserita nel progetto "Salude e Trigu" della Camera di Commercio del Nord Sardegna, si svolgerà il 3 e 4 settembre a Siligo nella piazza dedicata a Maria Carta.

La giornata di sabato 3 sarà dedicata al convegno, ospitato nella sede della comunità Mondo X di S'Aspru, sul fenomeno dello spopolamento in Sardegna, evento promoss dal sindaco di Siligo, Giovanni Porcheddu, con il coinvolgimento degli amminstratori del Mejlogu e del Goceano e della Fasi, la Federazione delle associazioni dei sardi in Italia. Alla sera spazio alla musica, ai canti e ai balli tradizionali.

Domenica 4 la consegna dei riconoscimenti in piazza Maria Carta. Oltre a Grazia Di Michele, saranno premiati il Comune di Villaputzu per le launeddas, il Circolo Amici mediterranei di Arnhem (Olanda) e Sardex. Saranno assegnati due premi speciali: uno a padre Salvatore Morittu per i 40 anni di presenza dell'associazione Mondo X a Siligo, l'altro al Consorzio Costa Smeralda, che ha festeggiato quest'anno i 60 anni di vita.

La serata del 4 sarà arricchita dalla presenza di numerosi ospiti, tra cui le Balentes, e sarà trasmessa in diretta su Videolina a partire dalle 17 sino alle 20,30, con la conduzione affidata a Giacomo Serreli e Luca Gentile. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna