Oristano

Opportunità da non sprecare con i fondi messi a disposizione dal Pnrr

Il prefetto di Oristano Fabrizio Stelo ha scritto ai sindaci dell’Oristanese, al commissario straordinario della Provincia Massimo Torrente e al dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale per richiamare l’attenzione sui possibili rischi negli edifici scolastici. L’età avanzata degli immobili e i controlli non sempre tempestivi sul versante della sicurezza non possono essere ignorati.

“Occorre cogliere le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ha ricordato il prefett agli amministratori, “effettuare un attento monitoraggio degli immobili al fine di accertarne l’agibilità, individuare le eventuali criticità e disporre, se necessarie, adeguate misure di sicurezza tali da evitare che possano verificarsi situazione di rischio per gli studenti e tutti coloro che popolano la scuola”.

“Chiedo a tutti il massimo impegno”, conclude Stelo, “la scuola è il luogo sicuro per antonomasia e non può diventare teatro di tragedie per incuria e disattenzione”.