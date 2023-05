Il prefetto firma il nuovo piano antincendi e lancia un appello: “Serve sinergia tra le istituzioni”

Oristano

Circolare ai sindaci e agli organismi coinvolti nella lotta al fuoco

Il prefetto di Oristano Salvatore Angieri ha firmato nelle scorse ore il piano provinciale antincendio, nell’ottica di una più efficace attività di controllo e protezione del territorio, con l’obiettivo di fronteggiare situazioni di pericolo per l’incolumità dell’uomo, degli animali e dei beni presenti negli insediamenti abitativi, rurali e turistico-ricettivi.

Il prefetto, inoltre, ha inviato una circolare ai sindaci e a tutti gli organismi e istituzioni che intervengono, a vario titolo, nel sistema di Protezione civile, per richiamare l’attenzione sul necessario rafforzamento delle attività di prevenzione, dialogo e collaborazione che consentano di affrontare in sicurezza la stagione estiva, specificando per ogni ambito operativo le procedure ritenute essenziali.

In particolare, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, al verificarsi di un incendio, sia boschivo che di interfaccia, opererà in collaborazione con le forze forestali regionali, assumendo, in caso di incendio di interfaccia, il coordinamento tecnico dei soccorsi, in stretto raccordo con la Prefettura, anche al fine di valutare, laddove la situazione lo richieda, l’eventuale convocazione del centro di coordinamento dei soccorsi, mentre le forze di polizia saranno chiamate a rafforzare e intensificare le attività di controllo del territorio.

La Capitaneria di Porto assicurerà l’intensificazione della vigilanza delle coste, in modo da garantire possibili operazioni di soccorso e l’individuazione delle aree idonee per il pescaggio dell’acqua a mare da parte dei mezzi aerei.

Il Corpo forestale e l’Agenzia Forestas saranno chiamati istituzionalmente a garantire un adeguato presidio del territorio, consentendo il repentino avvistamento di eventuali focolai di incendio e valutando l’opportunità di incrementare il numero delle postazioni di avvistamento.