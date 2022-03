Uras

Lavori sui campi e partite in trasferta per il paese che vanta una grande tradizione in questo sport

Ospite d’eccezione ieri a Cagliari per i derby hockey sul prato, disputato da HT Sardegna e Polisportiva Juvenilia Uras. Il prefetto di Oristano, Fabrizio Stelo, ha voluto essere presente alla partita, che si è chiusa 3 a 1 per la HT Sardegna.

“Il nostro paese ha una grande tradizione di hockey sul prato e ben due squadre nella massima serie”, ha commentato la sindaca, Anna Maria Dore, raccontando che dal loro primo incontro il prefetto Stelo “aveva manifestato l’interesse per partecipare al derby”.

Attualmente le squadre del paese stanno disputando le gare in trasferta a causa dei lavori negli impianti sportivi: l’amministrazione comunale già dal 2017 aveva stanziato 450 mila euro per riqualificare il campo da hockey e le opere di manutenzione, gestite dall’Unione dei Comuni del Terralbese, sono in corso.

“Ci auguriamo che presto le nostre squadre possano tornare ad allenarsi e a disputare le gare ad Uras”, ha concluso la sindaca.