Il prefetto di Oristano in visita al Comando regionale della Guardia di Finanza

Cagliari

Salvatore Angieri è stato ricevuto dal generale di brigata Claudio Bolognese

Visita ufficiale per il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, al Comando regionale Sardegna della Guardia di Finanza. Nei giorni scorsi Angieri è stato ricevuto con gli onori di rito presso la caserma “Efisio Satta” di Cagliari, accolto dal comandante regionale, il generale di brigata Claudio Bolognese.

“L’incontro è servito per sviluppare un proficuo scambio di considerazioni su varie tematiche, tra le quali l’impegno del Corpo a tutela della legalità, nel contrasto all’evasione fiscale e agli illeciti in materia di spesa pubblica, nella tutela del Made in Italy e al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, assicurato, in via prioritaria, dalla componente specializzata anti-terrorismo e pronto impiego ed anche alle funzioni esclusive di Polizia del mare nelle acque territoriali e contigue della Sardegna”, spiegano in una nota dal Comando regionale.

“Infine sono state affrontate le funzioni di pubblico soccorso e di protezione civile svolte dai militari della stazione del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, ubicata a Nuoro ma con proiezione regionale, che rappresenta, quale Polizia della montagna”, un punto di riferimento per l’Autorità giudiziaria e le Autorità prefettizie dell’Isola, a salvaguardia della vita umana”.

Il prefetto ha anche visitato il Centro museale dei finanzieri sardi, all’interno del quale è conservata la documentazione del finanziere Costantino Carta, che nel 1915 esplose il primo colpo di fucile all’ingresso dell’Italia nella Grande Guerra.

Al termine della visita il rappresentante dell’Autorità di Governo ha ringraziare per il proficuo contributo offerto dalle donne e dagli uomini della Guardia di Finanza alla collettività, per tutelare la legalità economico-finanziaria.