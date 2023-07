Il postino non si vede da 45 giorni a Mogoro, Masullas e Gonnostramatza: un esposto

Mogoro

Il consigliere comunale ed ex assessore provinciale Gianni Pia scrive al prefetto

Uno dei due portalettere è assente perché recupera le ferie prima di andare in pensione e l’altro – ormai da giugno – non riesce a garantire la distribuzione della corrispondenza a Mogoro, nella borgata di Morimenta, a Masullas e a Gonnostramatza. Lo segnala in un esposto il consigliere comunale di Mogoro (ed ex consigliere provinciale) Gianni Pia, che ha inviato una segnalazione a Poste italiane, al prefetto di Oristano e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Pia ipotizza una possibile interruzione di pubblico servizio, considerato che famiglie, aziende e professionisti non ricevono la posta ormai da 45 giorni.

“Il servizio di consegna non viene più svolto dallo scorso mese di giugno” scrive nella segnalazione Gianni Pia, “uno dei due operatori in servizio nella zona è assente per quiescenza. Da quella data il servizio è stato interrotto e la corrispondenza non viene consegnata. Sono numerose le lamentele dei cittadini che rivolgendosi all’ufficio postale locale e al centro operativo di Terralba non hanno ottenuto riscontri positivi sul ripristino del servizio, ma generiche risposte circa la responsabilità della società che ha in carica il servizio pubblico”.

“Appare intollerabile”, scrive ancora Pia, “sopportare ulteriormente questa privazione, subita da migliaia di cittadini per l’inverosimile incuria e pessima organizzazione degli uffici di Poste italiane, o per suo conto concessionarie, incaricate del pubblico servizio. Si chiede pertanto un immediato e risolutorio intervento delle autorità in indirizzo, finalizzato all’immediato ripristino del servizio pubblico illegittimamente interrotto. Con riserva di ulteriori ed eventuali azioni, presso le sedi competenti in assenza di riscontro, secondo i termini previsti dalla legge”.