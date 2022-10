Oristano

L’Autorità portuale potenzierà anche il suo presidio

Il porto di Oristano avrà una stazione marittima. La realizzerà l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna che ha deciso di rafforzare la propria presenza recuperando lo stabile già destinato nell’agglomerato portuale al presidio dei vigili del fuoco. All’interno dell’edificio troveranno posto, oltre alla stazione marittima pensata soprattutto per gli scali delle navi da crociera, anche gli uffici della stessa Autorità, al momento ospitati nella sede del Consorzio industriale, e gli addetti della security.

Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna ha previsto di stanziare 3 milioni di euro da destinare al recupero dello stabile destinato in precedenza ai vigili del fuoco. Ma ulteriori risorse potrebbero essere reperite successivamente.

Lo stanziamento è già stato iscritto nel bilancio approvato questa mattina. Il documento contabile prevede stanziamenti per opere pari a 275 milioni di euro sul triennio 2023 – 2025, un’iniezione di liquidità di 109 milioni per investimenti già dal prossimo anno e l’inserimento in programmazione pluriennale di pressochè tutti gli oltre 468 milioni di euro di risorse vincolate per interventi infrastrutturali.

Approvato anche il Programma triennale delle opere.

Documenti di programmazione finanziaria ed infrastrutturale, spiegano dall’Autorità, che tengono conto dell’attuale instabilità economica internazionale, ma anche della straordinaria performance dei porti sardi che, nell’anno in corso, hanno compensato – ed in buona parte superato – le perdite dell’ultimo biennio di pandemia e che, quindi, richiedono ulteriori investimenti per mantenere alta e sostenibile la competitività nello scenario internazionale.

Proprio proseguendo nella politica di infrastrutturazione e di manutenzione già avviata nel biennio 21 – 22, l’AdSP, con la pianificazione per il prossimo triennio, ha portato ad oltre 600 milioni di euro il portafoglio complessivo degli investimenti analiticamente nell’elenco delle opere, generando consistenti ricadute diffuse su tutto il contesto socio-economico della portualità della circoscrizione.

A partire dal porto di Arbatax, dove sono già in atto importanti interventi di potenziamento dei livelli di sicurezza. Tra questi il rifacimento dell’impianto di illuminazione portuale, per il quale sono programmati 3 milioni e 100 mila euro, ai quali si aggiungono ulteriori 2 milioni per il rifacimento delle solette della banchina di Riva e per gli interventi di restauro e ripristino della struttura destinata agli uffici operativi dell’Ente. Confermata, per lo scalo ogliastrino, la previsione di opere di banchinamento (20 milioni) e di ripristino della stazione marittima (8 milioni).

A Olbia verrà finanziata una prima quota degli oltre 50 milioni di euro per i lavori di escavo della canala di accesso e delle aree fronte banchina. Altri 11 milioni verranno destinati al completamento di porto Cocciani, con l’infrastrutturazione dell’area sterrata. A questi interventi strategici si affiancheranno quelli legati al più ampio progetto di elettrificazione delle banchine dell’Isola Bianca che, assieme ai precedenti ed agli impianti di Shore-to-Ship Power previsti anche a Golfo Aranci e Santa Teresa, porteranno in Gallura circa 97 milioni di euro. Infrastrutture, ma anche cura del waterfornt, lungo il quale, sempre nel porto olbiese, sono stati stanziati circa 800 mila euro per il ripristino, nel viale Isola Bianca, degli esemplari di palma in sostituzione di quelli ormai compromessi nella stabilità e, quindi, pericolosi per la viabilità portuale.

Presenti in bilancio anche i 47 milioni di euro programmati nello scalo di Porto Torres (escavi, travel lift, Antemurale, mercato ittico ed altre opere manutentive); i fondi, già stanziati, per la portualità di Cagliari, con la previsione per l’ampio processo di trasferimento del traffico ro-ro sul Porto Canale, la creazione del polo della cantieristica e di tutte le opere di mitigazione; 3 milioni, come detto, su Oristano per la riconversione dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco in stazione marittima e uffici dell’AdSP; circa 2 milioni su Portovesme per la manutenzione delle banchine e la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza. Altri due milioni verranno ripartiti tra il porto di Golfo Aranci per la pavimentazione portuale, e quello di Santa Teresa, per il potenziamento e l’elettrificazione delle banchine.