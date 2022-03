Il mondo del lavoro è in continua evoluzione in ragione di una società che rispetto al passato è molto dinamica. Questo ha imposto alle aziende di rivedere la propria struttura organizzativa indirizzando maggiormente l’attenzione alla flessibilità: come ormai è evidente già da diversi anni, questo significa che il mito del posto fisso fa parte di un’epoca andata nel dimenticatoio soprattutto se si fa riferimento al settore privato mentre nel pubblico ci sono maggiori certezze. Ma quali sono le figure e i lavori più richiesti in Italia?

L’innovazione tecnologica è presente in tutti i settori e in tutte le vicende della quotidianità. Non c’è un momento della giornata in cui non si fa riferimento a un dispositivo tecnologico, e questa semplice considerazione giustifica il perché al primo posto delle mansioni più richieste oggi in Italia ci sono gli ingegneri, figura professionale più specializzata che in passato: ad esempio prima c’era l’ingegnere elettronico che operava in tanti ambiti mentre oggi ci sono l’ingegnere informatico, l’ingegnere fisico, l’ingegnere gestionale, l’ingegnere alimentare e tanti altri.

Al secondo posto in questa speciale classifica c’è l’autista sia di mezzi pubblici deputati al trasporto di persone sia gli operatori del settore della logistica che si fanno carico dello spostamento di un grande quantitativo di merci da una parte all’altra dello stivale e oltre confine. Tra l’altro oggi, grazie all’enorme quantitativo di prodotti acquistati sulle piattaforme di e-commerce, sono nate tante società che si occupano di consegne per cui la figura dell’autista è molto richiesta e ci sono opportunità di lavoro praticamente in tutte le regioni.

Sul gradino più basso del podio c’è una mansione legata al settore dell’economia e della contabilità: i contabili. Fuori dal podio l’esperto di marketing, l’operaio e l’impiegato.

Al sesto posto ci sono gli impiegati che rispetto al passato hanno perso terreno in classifica in ragione di un settore abbastanza saturo.

L'articolo Il podio dei lavoratori più ricercati: ingegnere, autista e contabile proviene da Casteddu On line.