Le Acli di Oristano e Acli Terra Oristano organizzano il seminario online “Il Pnrr in agricoltura: bandi e opportunità per il rilancio del settore”. L’appuntamento è per giovedì prossimo 30 giugno alle ore 18.

All’incontro parteciperà un esperto del settore, Matteo La Torre, segretario Acli Terra Lazio che si occupa di progettazione e bandi Europei. Il seminario sarà introdotto dalla presidente provinciale delle Acli di Oristano Daniela Masia e moderato dal presidente provinciale di Acli Terra Antonio Moretti.

La partecipazione è gratuita e basterà iscriversi compilando un modulo online.

Sarà possibile seguire il webinar (qui il link del seminario) da computer o scaricando l’app Microsoft Teams per dispositivi mobili.

“Siamo nel pieno di una importantissima fase di reperimento di risorse e grosse opportunità per il settore”, ha dichiarato il presidente di Acli Terra Oristano Antonio Moretti. “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza pone al centro del dibattito l’innovazione e la certificazione nel settore agroalimentare. Con questo seminario”, ha concluso, “ci poniamo l’obiettivo di far conoscere ai nostri iscritti e non solo le opportunità del Pnrr per la crescita delle aziende”.

Lunedì, 27 giugno 2022

