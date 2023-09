Il pluridecorato campione di Tae Kwon Do Pierluigi Tatti in visita al Comune di Settimo

Classe 1995, un ragazzo ammirato e amato oramai in tutta la Sardegna e un talento affermato che porta in alto il nome della sua comunità, della regione e dei colori della bandiera italiana: lui è Pierluigi Tatti e oggi si è recato nella casa comunale con le sue medaglie al collo, conquistate con tanta fatica e impegno, quello che ricorda e stimola a mai arrendersi bensì a lottare, più che mai, per realizzare i propri sogni. Questo è accaduto per il giovane poche settimane fa a Tampere, in Finlandia, che ha ospitato il campionato mondiale di Taekwon-Do 2023 con oltre 1100 atleti provenienti da 54 nazioni.

La delegazione azzurra ha preso parte con 41 atleti tra cui 12 della scuola Taekwon-Do Sardegna, guidata dai Maestri Silvia Farigu e Christian Oriolani.

Il settimese Pierluigi Tatti, scelto come portabandiera azzurro, ha ottenuto il titolo di vice campione del mondo nella categoria combattimento -63kg, superando brillantemente i rappresentanti di Nepal, Spagna, Inghilterra, Norvegia e fermandosi solo dietro al campione sloveno.

Insieme alla squadra maschile, ha conquistato inoltre la medaglia di Bronzo nella specialità di forme a squadre.