Il pieno con la carta carburanti del Comune: benzinaio arrestato

Ossi

Dopo un controllo dei carabinieri

Durante una perlustrazione lungo le strade del paese, una pattuglia dei carabinieri di Ossi ha notato un uomo che riforniva di carburante la propria auto con una tanica. Si sono avvicinati per fare qualche domanda e l’episodio apparentemente banale si è complicato.

Si è scoperto che l’uomo – 53 anni, gestore del distributore di carburante in paese – aveva riempito la tanica utilizzando per il pagamento una carta carburanti del Comune di Ossi.

Non è stato chiarito ancora perché il benzinaio ne fosse in possesso, ma è scattato comunque un arresto in flagranza di reato, per furto aggravato.

Le indagini proseguono per scoprire se ci siano stati altri acquisti illeciti in passato.

Sabato, 29 luglio 2023