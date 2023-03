Il piano dell’assessore alla sanità Doria per superare l’emergenza all’ospedale di Oristano

Oristano

Domani l’audizione in consiglio comunale

Per incentivare i giovani medici a scegliere di lavorare al San Martino di Oristano è necessario prevedere selezioni immediate per l’attribuzione degli incarichi ai primari, cioè ai responsabili di strutture complesse, dipartimentali e semplici. È questa una delle ricette indicate dall’Assessore Regionale alla Sanità Carlo Doria per la difesa e il rilancio dell’ospedale San Martino di Oristano, da tempo alle prese con gravi difficoltà operative causate sopratutto dalla fuga di personale medico non rimpiazzato da nuove assunzioni.

In una nostra intervista realizzata qualche giorno fa a Oristano, l’assessore Doria afferma di avere dato mandato al direttore della Asl Angelo Serusi perché avvii al più presto le selezioni per l’attribuzione di incarichi apicali, oggi ricoperti quasi interamente in maniera temporanea da facenti funzioni e di averlo invitato a prevedere adeguati incentivi economici attraverso l’istituto contrattuale della produttività.

L’assessore Doria, citando la sua passata esperienza alla guida del reparto di Ortopedia, ricorda che anche un piccolo ospedale come quello di Oristano può essere un importante punto di riferimento per operatori e pazienti.

Proposte che Doria riproporrà domani mattina a Oristano dove parteciperà alla riunione del Consiglio comunale convocato proprio per discutere della grave situazione dei servizi sanitari della città.

Mercoledì, 15 marzo 2023