Il piano contro il caos e le urla dei giovanissimi a Cagliari: “Zone rosse, alcolici vietati dalle 22”

Il piano, a livello teorico, c’è già. Manca solo l’ok del Comune, via libera che potrà arrivare col voto del Consiglio comunale al nuovo regolamento di sicurezza urbana, per metterlo in pratica: “Ci saranno dodici zone rosse. La prima nell’area della chiesa di Sant’Eulalia, è sperimentale e ci aiuterà a capire se la restrizione fatta dall’amministrazione comunale risolverà i problemi che ci segnalano i residenti”, spiega il comandante della polizia Locale, Guido Calzia. “È aumentato il limite orario dei ragazzi, prima stavano in giro sino all’una e ora anche sino alle 4, ecco perchè ci sono rumori e lamentele di chi vive nei rioni. È difficile essere presenti 24 ore su 24, ma stiamo lavorando sulle basi delle indicazioni che ci sono state fornite dal comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. Sono state suddivise in parti importanti le zone della città”. E, con le zone rosse, che potranno anche aumentare o, a seconda dei casi, diminuire, “non servirà più nessuna ordinanza sindacale, ci sarà infatti un regolamento ufficiale”.