Il Pecorino Romano al Foodex in Giappone, +52% valore export - Sardegna

(ANSA) - TOKYO, 08 MAR - Il Consorzio di tutela del Pecorino Romano a Tokyo protagonista di Foodex Japan, uno dei principali eventi globali dell'industria alimentare, ininterrottamente cresciuto dall'esordio nel 1976. Il tema principale della 48/a edizione è la 'Total Solution of Food': "Il Giappone è uno dei Paesi con il maggior incremento dei volumi di Pecorino Romano importati, tanto da avere superato le quantità degli anni pre-pandemia. Per quanto riguarda le quantità esportate, nel 2022 rispetto al 2019 il valore del prodotto esportato è aumentato del 52% a fronte di un incremento delle quantità del 5%. Per avere un'idea immediata della crescita esponenziale, basti pensare che ogni chilo di Pecorino Romano rispetto al 2019 ha aumentato il suo valore del 21% - dice il presidente del Consorzio Gianni Maoddi - questo anche grazie a un progetto triennale da 1 milione di euro, cofinanziato dall'Ue, che abbiamo messo in campo per coinvolgere i ristoranti della cinta metropolitana di Tokyo con una serie di iniziative e attività: sito web e social media, programmi televisivi, materiale promozionale, fiere e manifestazioni, eventi in ristorante".

Visto il forte consenso e il grande successo, il Consorzio ha deciso di continuare a investire nel mercato giapponese, finanziando per il triennio 2024-2026 un altro progetto, questa volta da un milione e mezzo di euro: proprio in questi giorni sarà pubblicato il bando per la selezione dell'ente esecutore.

"Quello giapponese è attualmente uno dei mercati più interessanti per il Pecorino Romano, in particolare nel settore Horeca - sottolinea il direttore generale del Consorzio, Riccardo Pastore - con la partecipazione a Foodex contiamo di rafforzare ancora questo trend. Il Consorzio sarà anche presente all'ambasciata italiana per una manifestazione alla quale parteciperanno top chef, buyer, influencer, stampa e operatori del settore e che sarà occasione di ulteriori confronti e opportunità". (ANSA).



