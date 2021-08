Il Pd di Cabras incontra il portavoce del ministro della Cultura: “Fondazione Mont’e Prama opportunità per l’isola”

Cabras

Aperto un confronto diretto col Ministero

Le prospettive legate alla nascita della Fondazione Mont’e Prama e al futuro di Cabras come meta culturale e turistica hanno animato l’incontro tra gli esponenti del circolo del Pd di Cabras e il giornalista e scrittore Gianluca Lioni, portavoce del ministro della Cultura Dario Franceschini. “In occasione dell’arrivo a Cabras per la presentazione del suo ultimo libro La processione dei fantasmi“, si legge in una nota firmata dalla consigliera comunale e segretaria del Pd di Cabras Alessandra Lochi, “nella mattinata di ieri, domenica 1 agosto, accompagnata dal segretario uscente Salvatore Madau ho avuto modo di incontrare Gianluca Lioni”.

“Un incontro molto cordiale”, prosegue Lochi, “durato circa due ore, durante il quale ci siamo confrontati sul tema delle prospettive di sviluppo culturale, turistico ed economico, della nostra comunità e di tutto il territorio circostante, anche alla luce degli ultimi eventi che hanno visto Cabras protagonista nel panorama culturale nazionale”.

“Lioni”, continua la nota, “ha preliminarmente riferito del vivo apprezzamento espresso dal ministro per lettera inviatagli dal circolo Pd alla vigilia del suo arrivo a Cabras, in occasione della costituzione della Fondazione Mont’e Prama, lo scorso 1 luglio”.

Il circolo dem di Cabras ha sottolineato il lavoro del ministro Franceschini. “Da parte mia”, scrive Alessandra Lochi, “ho avuto modo di riaffermare a Lioni la convinta approvazione da parte del Partito Democratico di Cabras per le politiche di settore attuate dal ministro Franceschini e, in particolare, per il costante interesse rivolto verso Cabras e il suo straordinario patrimonio archeologico e culturale”.

“Questo incontro”, conclude l’esponente locale del Pd, “per cui non posso che ringraziare, anche pubblicamente Lioni in ragione dell’estrema disponibilità mostrata, vuole essere solamente l’inizio di un confronto e di uno scambio costante e diretto tra il Pd di Cabras e il Ministero della Cultura guidato dal Dario Franceschini, anche alla luce della nascita delle Fondazione Mont’e Prama, che può rappresentare un momento di svolta epocale, per Cabras, per tutta la provincia di Oristano e per l’intera Sardegna”.

Lunedì, 2 agosto 2021

