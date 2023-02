Il Pd della provincia di Oristano pronto a cambiare: Maria Obinu prima donna alla segreteria

Oristano

Priorità sulla sanità e grande attenzione all’assistenza più in generale

Sarà Maria Obinu, salvo improbabili colpi di scena, la prima segretaria provinciale donna del Partito Democratico di Oristano. La consigliera comunale dem è l’unica candidata al congresso che si terrà a breve, prima delle primarie nazionali del Pd.

Da diversi anni il partito è privo di segretario provinciale. L’ultimo era stato Alessio Mandis. Ha comunque continuato a operare il direttivo, anche con il supporto della segreteria del circolo del capoluogo.

Già venerdì prossimo, 10 febbraio, a Oristano, si terrà il congresso cittadino, poi sarà la volta di quello provinciale. Al momento per la sezione della città di Eleonora d’Arborea non risultano candidature ufficiali.

“Ci siamo sempre confrontanti a livello provinciale”, ha commentato Maria Obinu, “ma senza organismi non è facile programmare”. La futura segretaria ha le idee ben chiare. “I temi nazionali saranno centrali anche nel nostro territorio. Penso per esempio alla sanità”, ha aggiunto, “la situazione è drammatica. Non si può accettare che diversi paesi siano privi di medico di base. Ripartiamo davvero dalla sanità territoriale e iniziamo a porci il problema del numero chiuso per i corsi di laurea in Medicina. Ripartiamo dal lavoro, dalle famiglie che non arrivano a fine mese e dal problema della casa”.

“L’Oristanese è interessato da un importante calo demografico”, ha continuato la futura segretaria dem, “un problema serio, frutto di scelte scellerate, anche a livello comunale. In questa situazione è sbagliato togliere risorse al welfare, agli asili nido, perché se tagliamo oggi, domani non avremo più la capacità di reperire i fondi”.

È tempo di congresso anche per il circolo di Cabras. Domenica 12 febbraio, alle ore 10.30, è convocato nella sede di via Bovio per l’elezione del segretario nazionale, del segretario regionale, del segretario provinciale e del segretario locale. Possono partecipare, con diritto di voto attivo e passivo, tutti coloro che risultano tesserati alla data del 31 gennaio scorso. “Chi non avesse ancora provveduto al rinnovo della tessera”, si legge in una nota diffusa dalla segretaria Alessandra Lochi, “ha tempo per farlo, fino al congresso”.

