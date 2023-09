Il Pd da Oristano: “Primarie di coalizione per scegliere il candidato presidente della Regione” video

Oristano

Nel pomeriggio la riunione della Direzione

Il Pd della Sardegna ribadisce la volontà di ricorrere alle primarie per la scelta del candidato alla presidenza della Regione, chiamato ad affrontare le tornata elettorale della prossima primavera. Primarie che dovranno coinvolgere l’intera coalizione progressista, quindi anche Movimento 5 Stelle, forze autonomiste e altre sigle.

Lo ha ribadito il segretario regionale del Pd Piero Comandini questo pomeriggio a Oristano nel corso della riunione della Direzione del Pd sardo convocata al rientro dalla pausa estiva.

Una riunione durata circa mezz’ora, a porte chiuse, seguita all’incontro con la coalizione tenutosi venerdì scorso a Cagliari, nella sede dei dem, è in cui il M5S aveva espresso contrarietà alla scelta del candidato alla presidenza della Regione attraverso le primarie.

Il segretario Comandini ha illustrato la sua relazione e aggiornato i lavori a lunedì della prossima settimana.

Nei giorni scorsi l’ex presidente della Regione Renato Soru aveva annunciato la volontà di partecipare alle primarie e di proporre nuovamente la sua candidatura per la presidenza.

La riunione della direzione regionale del Pd si è aperta questo pomeriggio con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del terribile incidente di ieri all’altezza del cavalcavia dell’asse mediano, in viale Marconi, a Cagliari, in cui hanno perso la vita quattro giovani, tra cui Najibe Zaher, figlia del consigliere comunale del Pd di Selargius, Omar Zaher.