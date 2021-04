“Il pass di Draghi per spostarsi tra le Regioni? La Sardegna lo sta richiedendo da mesi….”, il deputato di Fdi Salvatore Deidda all’attacco. “Quello che il Governo dei ‘Migliori’ sta studiando per gli spostamenti – il cosiddetto pass – non è altro che il passaporto sanitario che la Regione Sardegna e il sottoscritto hanno richiesto dalla primavera scorsa con ordini del giorno e 4 interrogazioni. All’epoca il Ministro Boccia del PD e i 5 Stelle ci dissero che era anticostituzionale, ridendo e spacciandolo per follia. Per non parlare, poi, di come la nostra Isola venne dipinta come terra di untori nella trasmissione “Report” e dai grandi quotidiani. Ora, ci voleva il Governo dei ‘Migliori’ o sarebbe bastato semplicemente ascoltare il sottoscritto, la Regione Sardegna e Fratelli d’Italia?”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI,

L'articolo “Il pass di Draghi per spostarsi tra le Regioni? La Sardegna lo sta richiedendo da mesi….” proviene da Casteddu On line.