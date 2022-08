Il traffico ferroviario è stato sospeso per alcune ore tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona, ed è ripreso regolarmente dalle 12.30. Una quarantina i treni coinvolti tra ritardi, cancellazioni totali o parziali. (AGI)

La tragedia si è consumata poco prima delle 7 di ieri mattina, Secondo le testimonianze, le due sorelle barcollavano ma hanno tentato di attraversare i binari. Inutili le grida del barista della stazione e degli altri viaggiatori in attesa. Sembra che le ragazze fossero arrivate in stazione da sole.

Nonostante il disperato tentativo del macchinista di rallentare, i corpi delle ragazze sono stati trascinati per almeno 700 metri. Lungo i binari gli stivali che portava in mano una delle ragazze e qualche effetto personale, ma nessun documento. Solo un cellulare danneggiato ha permesso di identificarle, dopo diverse ore.

Anche la comunità di Senorbì si stringe attorno a Vittorio Pisanu, il padre di Alessia e Giulia, le due ragazze di Madonna di Castenaso (Bologna) morte ieri mattina alla stazione di Riccione, travolte da un treno mentre attraversavano i binari. Il parroco don Nicola Ruggeri ha invitato i fedeli a pregare per la famiglia Pisanu: l’uomo aveva lasciato Senorbì una trentina d’anni fa per lavorare in Emilia Romagna.

Fonte: Link Oristano

