Ghilarza

Nell’omelia durante il funerale un appello a non aspettare l’arrivo dei carabinieri

“A chi si è fatto dominare dall’istinto omicida e ha rubato la vita del nostro fratello Tonino, io dico che l’unica cosa che potrebbe segnare l’inizio di un cambiamento sarebbe quella di pentirsi”. Così ha parlato don Paolo Contini, parroco di Ghilarza, durante l’omelia ai funerali di Tonino Porcu, ucciso brutalmente in casa una settimana fa durante una rapina.

Il sacerdote, come tutta la comunità di Ghilarza, è stato colpito duramente da questo brutale omicidio. La chiesa della Vergine Maria era piena, così come la piazza antistante. I ghilarzesi e tanti amici e conoscenti si sono stretti ai due fratelli di Tonino – Raffaelino e Serafino – ancora sconvolti dalla terribile tragedia.

“Aspettare che siano le forze dell’ordine a scovarti sarebbe una ulteriore scelta vigliacca e stupida”, ha aggiunto padre Paolo rivolgendosi all’assassino. “Gli inquirenti hanno sicuramente già le prove necessarie per arrestarti e i magistrati avranno sicuramente tutto ciò che serve per condannarti. Sei stato vile e vigliacco mentre prendevi a calci e a pugni un uomo di 78 anni. Un innocente ucciso da mani intrise di sangue torna a scuotere la nostra comunità”.

“Solo quattro anni fa, Ghilarza è balzata ai disonori della cronaca per il terribile omicidio del giovane Manuel”, ha ricordato il parroco. “Sembra quasi di vivere in un’epoca in cui la storia non insegna niente! Eh, sì, fratelli e sorelle, se la storia ci fosse stata maestra avremo imparato a vivere meglio, e invece eccoci qua riuniti per dare il nostro saluto al carissimo Tonino Porcu, un brav’uomo che ha avuto come unica disgrazia quella di aprire la sua porta a cuori disumani”.

“In questi giorni in tanti, tra le strade del nostro paese, hanno voluto ricordare con aneddoti e memorie questo nostro fratello. Un uomo che ha vissuto con il lavoro delle sue mani e che ha vissuto pagine difficili ed impegnativi come tutti”, ha ricordato padre Paolo, “ma che ora aveva trovato la sua pace e serenità. Una piccola pensione e qualche ricavo dai beni di famiglia erano i suoi beni di sussistenza, perché la sua vera ricchezza non era certo nella materialità dei beni ma in quella serenità che traspariva nel suo attuale vissuto quotidiano”.

“La panchina vicino alla chiesa di Sant’Antioco sembra oggi un monumento a perenne memoria di questo nostro fratello che sapeva di aver già vissuto quasi tutta la sua vita, ma che godeva della pace ancora possibile tra le vie della nostra comunità ghilarzese”.

“Tonino teneva così tanto a questa pace che anche quando qualche miserabile delinquente diede fuoco alla sua casa dopo avergli rubato quel poco che aveva, anche in quella circostanza non volle lasciarsi travolgere dal risentimento e neppure dalla voglia di una giustizia forse troppo lenta per un uomo della sua età. Lui stesso parlava di quel fatto cercando di non dargli troppo peso, non perché non avesse, ma per il semplice fatto che come uomo saggio aveva deciso di non farsi rubare o mandare in fumo l’unica cosa che dava ancora senso alle sue giornate, ovvero la serenità e la pace”.

“La mattina presto era forse il primo cliente dell’edicola”, ha ricordato ancora il parroco, “e dopo aver dato una frettolosa lettura ai quotidiani li portava nel bar vicino alla sua casa. La sua giornata poi trascorreva tra incontri per la via, chiacchiere con amici e quella panchina che forse raccoglieva silenziosa anche tutto il non detto della vita di Tonino”.

“Oggi carissimo fratello avresti meritato il lutto cittadino, ma anche se nessuno lo ha proclamato, la tua comunità lo vive nei fatti. Perché la tua vita è stata un dono prezioso per tutti e la tua morte violenta è un lutto non solo per la tua famiglia ma per tutta la comunità, che oggi è qui numerosa per rendere onore alla tua memoria”, ha concluso don Paolo Contini.

Al termine del rito la salma del pensionato è stata portata nel cimitero di Ghilarza.

Mercoledì, 2 marzo 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.