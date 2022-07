Il parere del veterinario: colpo di calore e forasacchi, i nemici dell’estate dei nostri animali

RADIO ZAMPETTA SARDA:” COLPO DI CALORE E FORASACCHI, I NEMICI DELL’ ESTATE DEI NOSTRI ANIMALI.”

I consigli della veterinaria Silvia Serra, per salvaguardare i nostri animali dai pericoli della stagione estiva:

“I pericoli che si celano dietro la bella stagione per i nostri animali sono molteplici e alcuni possono essere anche molto pericolosi come per esempio nel caso del colpo di calore. Si tratta di una condizione patologica dell’animale che deriva dall’accumulo eccessivo di calore corporeo in seguito al quale si possono verificare scompensi molto gravi che conducono a morte l’animale. Anche i forasacchi, presenti nelle campagne in estate sono in grado di causare gravi danni, insinuandosi in varie parti del corpo come occhi, naso, e bronchi”.