Bosa

Nei giorni scorsi la cerimonia in omaggio a Francesco Pischedda, caduto in servizio in Lombardia

Il parco giochi di Bosa è diventato il “Parco Coli”, dedicato alla memoria di Francesco Pischedda, poliziotto di Bosa che perse la vita in provincia di Lecco, nel tentativo di fermare alcuni malviventi.

Venerdì scorso la città ha voluto omaggiare la figura del suo concittadino: “Da da questo giorno”, ha commentato il sindaco, “lo spazio ludico all’interno delle Scuole elementari diventerà un angolo di legalità”.

Il parco cittadino, particolarmente frequentato dalle famiglie, dai giovani, dagli studenti è stato scelto dall’amministrazione comunale come luogo emblematico nel quale celebrare il ricordo del valoroso giovane e disseminare i valori della legalità e del ricordo

“La cura della memoria, la custodia del ricordo, siano non solo un modo di onorare chi non c’è più, ma di rendere merito a chi ha donato la propria vita per gli altri”, ha commentato il sindaco. “Memoria e Ricordo come portatori di valori universali vanno custoditi e coltivati nel tempo affinché non risulti vano il sacrificio di chi, al servizio del prossimo, ha sacrificato la propria vita, tracciando la strada ed indicandoci il modo in cui percorrerla”.

Alla cerimonia di intitolazione erano presenti i suoi familiari del giovane poliziotto, il vice-capo della polizia, il vice-prefetto, il Questore, l’assessore regionale Anita Pili, tutti i comandanti provinciali delle forze militari, tutti gli ex sindaci di Bosa, diversi sindaci della Planargia e l’Amministrazione comunale di Bosa.

La giornata di festa si è aperta con l’inno nazionale, cantato dal soprano Natalina Masala, a cui è seguito il saluto del sindaco, Pier Franco Casula.