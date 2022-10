In occasione del mese del Benessere Psicologico, i beneficiari del progetto hanno realizzato, all’interno del parco, una panchina di colore azzurro volta a simboleggiare l’importanza dalla promozione della salute tra cittadini secondo la definizione fornita dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale”, che verrà inagurata nella giornata del 4 novembre 2022.

Si è concluso in questi giorni il Progetto Park Care alla Cittadella della Salute con l’obiettivo di far rivivere il parco di via Romagna in tutto il suo splendore. Nell’ambito dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), gestiti e finanziati dal Comune di Cagliari – Assessorato Politiche sociali, benessere e famiglia, l’associazione Legambiente in collaborazione con la ASL di Cagliari ha elaborato un progetto denominato “Park Care” che ha coinvolto venti beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Il team ha realizzato attività volte alla manutenzione del verde, cura e arredo degli spazi pubblici rivolti agli utenti dei Servizi socio sanitari della Cittadella della Salute. Sono stati sistemati aiuole e spazi verdi e restituito, così, il parco alla città e ai suoi abitanti.

